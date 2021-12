Minister Blok ziet in Chinese concurrentie voordeel voor innovatieve scheepsbouw Facebook

Den Haag 14 december 2021, 13:30

Dat het nieuwe jack up installatie-schip van Van Oord niet in Nederland of Europa maar in China wordt gebouwd, is volgens minister Stef Blok niet erg. ‘Omdat door deze concurrentie klimaatoplossingen worden ontwikkeld die innovatief zijn.’

1 / 1 Het schip dat zorgde voor de Kamervragen van CDA Kamerlid Amhaouch. (Foto Van Oord) Het schip dat zorgde voor de Kamervragen van CDA Kamerlid Amhaouch. (Foto Van Oord)

(Jelmer Bastiaans)