Eemslift Hendrika terug in jachttransport

Starclass Yacht Transport heeft de Eemslift Hendrika, die vorig jaar ternauwernood ontsnapte aan haar ondergang voor de Noorse kust, weer in charter genomen voor jachttransporten.

De Eemslift Hendrika was lang uit de vaart vanwege reparaties in Harlingen. Daarna was het wachten op nieuw laadgerei. In de storm was een van haar mastkranen grotendeels verloren gegaan. Een nieuwe lag niet op de plank, zodat het schip enige tijd werd ingezet voor bulkvervoer van droge lading.

