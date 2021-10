Nederlandse marine ontkent invloed op zinken Frans vissersschip Facebook

Londen 11 oktober 2021, 16:38

De bemanning van een Nederlandse duikboot, de Dolfijn, heeft in 2004 voor de kust van het Engelse Cornwall geen fouten gemaakt toen daar in de buurt een Franse trawler plotseling zonk. De Dolfijn voer bovendien op dat moment meer dan 20 kilometer van de plek waar de vissersboot zonk. De onderzeeër is daarna die plek wel genaderd om deel te nemen aan de reddingsoperaties. Dit heeft de marine in een rechtszaak in Londen naar voren gebracht.

1 / 1 De Dolfijn in 1993. (Foto Wikimedia) De Dolfijn in 1993. (Foto Wikimedia)

Nabestaanden van de omgekomen vijf bemanningsleden van de Bretonse trawler Bugaled Breizh zoeken nog steeds naar een verklaring voor de plotselinge ondergang van het schip. Het was mooi weer en de zee was kalm. Ze stellen dat er een verband moet zijn met de NAVO-oefening en dat er voor het zinken een onderzeeër is gezien. Dat zou mogelijk de Dolfijn zijn geweest die er op een NAVO-oefening was. Kapitein Jeroen van Zanten van de duikboten-afdeling van de Koninklijke Marine heeft via een videoverbinding de Britse rechters echter gezegd dat er toen geen fouten zijn gemaakt en de Dolfijn pas na het zinken in de buurt kwam.

