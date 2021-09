Uitglijden in de douche is geen bedrijfsongeval Facebook

ROTTERDAM 23 september 2021, 15:00

Uitglijden na het douchen op een werkschip is geen bedrijfsongeval. Zo oordeelt de kantonrechter in Rotterdam in een zaak die was aangespannen door een kapitein van een zeegaand werkschip. De rechter vindt dat sprake is van een huis-tuin-en-keuken ongeval, waarvoor de werkgever niet aansprakelijk is.

1 / 1 Een shoalbuster van Gareloch Support Services. (Foto GSS) Een shoalbuster van Gareloch Support Services. (Foto GSS)

De zaak was naar de rechter gebracht door een kapitein die het gezag voerde over een werkschip van Gareloch Support Services BV in Maassluis. Hij was via de Atlas Service Group gedetacheerd op het schip. Het schip lag op het moment van het incident in de haven van Rosyth in Schotland, klaar om op afroep werkzaamheden te verrichten vanwege de bouw van een brug. De man had ruime ervaring als kapitein en had ook al meerdere maanden op het schip gewerkt.

(Bart Oosterveld)