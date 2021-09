Garnalenvissers zien vaker meer horsmakreel Facebook

Twitter

Email Yerseke 20 september 2021, 20:00

Hengelaars zullen ze om onbekende redenen nooit te pakken krijgen, maar garnalenvissers noteren in de zomermaanden redelijke bijvangsten van horsmakreel. In vergelijking met dik vijfentwintig jaar geleden zelfs steeds vaker.

1 / 1 Op de foto toont vishandelaar Kees Tuk horsmakreel van de garnalenkotter YE-139. (Foto W.M. den Heijer) Op de foto toont vishandelaar Kees Tuk horsmakreel van de garnalenkotter YE-139. (Foto W.M. den Heijer)

Toen werd de horsmakreel weer teruggezet in zee. Anno 2021 is deze vis zeer de moeite waard om aan te landen. Er is vraag naar. En het is bovendien een lekkere vis om te bereiden. In weken dat de garnalenvangsten gering zijn, zijn vissers blij met de bijvangsten van horsmakreel. Die bijvangsten variëren van tong en bot tot zeebaars en horsmakreel. De maanden juli en augustus leveren steevast bijvangsten van horsmakreel op.

Sommige garnalenvissers zien de horsmakreel nauwelijks, maar kotters uit Tholen en Yerseke die voor de Zeeuwse en Belgische kust op garnalen vissen, noteerden afgelopen zomer bijvangsten van soms honderden kilo’s per reis. Met prijzen die tussen de € 0,50 en € 0,90 per kilo schommelen zijn ze de moeite waard om aan te landen. Wel opvallend dat een vorm van bodemvisserij bijvangsten van pelagische vis oplevert.

Lees ook:

(Willem den Heijer)