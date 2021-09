Maas Binnenvaartmuseum treedt naar buiten met de Blauwe golf

Wethouder Tim Snijckers van de gemeente Maasgouw en Michiel Dankers van Maasgrind openden vrijdag 10 september het vernieuwde Maas Binnenvaartmuseum. De blauwe voetstappen leiden naar de havenkade. Rechts op de foto het kunstwerk van kunstenaar Frans Jansen dat herinnert aan het Maasbrachtse schepenkerkhof. In september 1944 liggen 240 schepen in de haven van Maasbracht als de Duitsers besluiten met dynamiet de schepen tot zinken brengen. Enkele schippers zien nog kans zelf hun schepen te laten zinken waardoor zij de schade weten te beperken. Ruim 1.000 mensen moeten hun schip en thuis verlaten. Uiteindelijk wordt Maasbracht op 24 januari 1945 bevrijd. Om de berging en reparatie van de gezonken schepen te bespoedigen, en om geld te verdienen, gaan de schippers in loondienst werken bij de bergers. Omdat in Maasbracht echter geen scheepswerf met een helling aanwezig is, moeten ze uitwijken naar werven in Weert, Noord-Brabant en het westen van Nederland. (Foto’s Erik van Huizen)