Vattenfall begint met bouw windpark Hollandse Kust Zuid

Vattenfall begint maandag met de bouw van het windpark op zee, Hollandse Kust Zuid. Dit is volgens het energieconcern het eerste windmolenpark in Europa dat subsidievrij zal worden aangelegd, al is er in een andere vorm nog wel sprake van steun. In Rotterdam liggen de funderingen voor de windmolens klaar voor vervoer naar de bouwlocatie.

1 / 1 De Seaway Strashnov ligt in Rotterdam klaar voor vertrek richting de Noordzee. (Foto Vattenfall/Paul Martens) De Seaway Strashnov ligt in Rotterdam klaar voor vertrek richting de Noordzee. (Foto Vattenfall/Paul Martens)

De 140 ‘superkrachtige’ windmolens van Hollandse Kust Zuid zullen op den duur genoeg stroom opwekken om twee miljoen huishoudens in hun energiebehoefte te voorzien. Het windpark ligt 18 kilometer uit de kust tussen Den Haag en Zandvoort. Vattenfall kan het project zonder financiële hulp van de overheid realiseren, omdat het Rijk ervoor zorgt dat het ‘stopcontact’ op zee, de bekabeling naar de kust en de aansluiting op het stroomnet wordt geregeld. Die opdracht ligt bij TenneT. Daardoor zijn de risico’s en de kosten voor Vattenfall sterk gedaald.

Martijn Hagens, CEO Vattenfall Nederland: ‘Ik ben enorm trots op de stap die we nu zetten. Met de bouw van het eerste subsidievrije offshore windpark ter wereld beginnen we aan een nieuw hoofdstuk. Hiermee laten we zien dat deze markt volwassen wordt en brengen we fossielvrij leven weer een stuk dichterbij voor Nederlandse huishoudens en onze industriële partners.’

De funderingen zijn elke keer speciaal gemaakt voor de locatie. Daardoor verschillen de monopile fundaties van gewicht en afmeting. De zwaarste en grootste monopile weegt 955 ton en is 75 meter lang, terwijl de lichtste en kortste fundering ‘maar’ 735 ton weegt en 62 meter lang is.

Het gebied is onderverdeeld in vier kavels. Vattenfall wist in maart 2018 de tender voor de eerste twee kavels te winnen. In juli 2019 werd ook de ontwikkeling van de andere twee kavels binnengesleept.

