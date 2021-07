‘Stijging aanvaringen beroepsvaart moeilijk te verklaren’

Waarvoor weer een onderzoek ?Kost alleen maar geld en een doofpot blijft het toch wel.Lees onderzoek stuwaanvaring Grave,is meer dan 2 jaar onderzocht.Er kwamen daarna van verschillende schippers(ook een schippersvereniging) gelijk een reactie met andere vragen zoals zware oververmoeidheid, daarbij het overtreden van de binnenvaartwet (rusttijden).Dat er druk van de opdrachtgever/werkgever een rol kan zijn wordt niet over gesproken. Platform Zero Incidents en Koninklijke BLN-Schuttevaer nu zeggen dat het moeilijk te verklaren is ,dan begrijp iedereen met gezond verstand wel dat men de rederijen en bevrachterskantoren vertegenwoordigen.Die hebben er natuurlijk niks mee te maken,er bevind op papier tenslotte genoeg personeel aan boord.Het IL&T geef daarbij ook nog eens handhavingsconvenanten aan bepaalde rederijen zodat er weinig tot geen controle is op de schepen .