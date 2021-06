Schuttevaer Premium Noordborg vaart weer even, maar niet op eigen kracht Facebook

Email KRIMPEN AAN DE IJSSEL 28 juni 2021, 20:00

De voormalige houtcoaster Noordborg heeft weer even gevaren. Niet op eigen kracht maar met behulp van twee sleepboten. Het was een korte reis van de verkoophaven van Dick van der Kamp Shipsales in Ridderkerk naar de werf van Van Grevenstein in Krimpen aan de IJssel.