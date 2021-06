Schuttevaer Premium De Maas importeur van Raywin motoren Facebook

ZWIJNDRECHT 13 juni 2021, 15:00

De Maas in Zwijndrecht is sinds kort importeur van Chinese Raywin motoren. Raywin Powertrain Technology is een joint venture tussen de Yuchai Group en de Rato Group en bouwt naar eigen zeggen compacte watergekoelde dieselmotoren met een laag geluidsniveau, hoog rendement en milieuvriendelijke karakteristieken.