SCA: ‘Commandovoering kapitein Ever Given oorzaak stranding’

SUEZKANAAL 08 juni 2021, 09:24

De orders die door de kapitein werden gegeven waren de voornaamste oorzaak van de stranding van de Ever Given op 23 maart in het Egyptische Suezkanaal. Dat is de boodschap van hoofdonderzoeker van de Suez Canal Authority (SCA), Sajid Shaisha.