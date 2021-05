Nooit meer Ever Given: Egypte kondigt verbreding Suezkanaal aan Facebook

Het Suezkanaal wordt verbreed en verdiept op twee plekken. Zo ook het deel van de vaarweg waar het containerschip Ever Given in maart vast kwam te liggen. Daar wordt over een stuk van 30 kilometer de vaarweg met 40 meter verbreed en 2,40 meter verdiept, meldt de Suez Canal Authority (SCA).

1 / 1 De Ever Given blokkeerde het Suezkanaal van 23 tot 29 maart. (Foto Maxar) De Ever Given blokkeerde het Suezkanaal van 23 tot 29 maart. (Foto Maxar)

Het gaat om de vaarweg tussen de stad Suez, aan de zuidelijke opening van het kanaal, en de Bittermeren, waar de Ever Given nog aan de ketting ligt.

Verder zal de in 2015 gegraven tweede vaargeul, die voor meer tweerichtingsverkeer zorgde, worden verlengd. Door de tweede geul 10 kilometer te verlengen loopt die straks door tot aan de Bittermeren.

Het project zal twee jaar in beslag nemen. De verbreding van het Suezkanaal werd aangekondigd door de voorzitter van de SCA, Osama Rabie in het bijzijn van de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi.

