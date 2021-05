Schuttevaer Premium Project Porthos voor CO2-opslag krijgt miljardensubsidie Facebook

Den Haag 10 mei 2021, 10:38

Het megaproject om CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven op te slaan in een leeg gasveld, is een stap dichterbij gekomen. De betrokken bedrijven hebben subsidie toegekend gekregen die kan oplopen tot ruim twee miljard euro, zo bevestigt een woordvoerder van Shell na berichtgeving door de NOS.