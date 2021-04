Schuttevaer Premium Muziek keert terug bij tewaterlating Elisa K. Facebook

Twitter

MARTENSHOEK 01 april 2021, 12:00

Royal Bodewes in het Groningse Martenshoek heeft vrijdag 26 maart, onder strikte Covid-19 protocollen, bouwnummer 735 Elisa K. te water gelaten. Het schip is de laatste in een serie van drie Bodewes Eco Traders 5150 voor K&T Holland in Farmsum.