BDB eist perspectief voor riviercruisesector

DUISBURG 24 februari 2021, 17:30

Het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) is zwaar teleurgesteld in de Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier. In een videoconferentie liet hij weten dat voor de riviercruisevaart dezelfde anti-coronaregels blijven gelden als voor de rest van de horeca en heropening van de passagiersvaart nog niet in zicht is. Het BDB vindt dat onterecht.