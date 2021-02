Schuttevaer Premium Stellendam nauwelijks toegankelijk voor kottervloot Facebook

STELLENDAM 16 februari 2021, 18:33

De haven van Stellendam was vanwege het strenge winterweer nauwelijks toegankelijk voor de plaatselijke vissersvloot. Door de straffe oostenwind stond er weinig water en is de vaargeul in het Slijkgat erg smal en ondiep, waardoor diepstekende kotters aan de grond kunnen lopen.