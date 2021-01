Chartervaart stuurt brandbrief aan politiek over uitblijven steun

Hoe ingewikkeld kan je het maken. Er is in nederland een grote bedrijfstak pasagiersvaart die allemaal even hard zijn gerakt door de maatregelen die verband houden met het corona virus. Os ernu een zeiltje op zit, of die historisch is van hout of van staal. Er mag/mocht niet gevaren worden en de boekingen voor komend seizoen blijven weg. Deze brief maakt de onmacht van de branche organisaties weer duidelijk. CBRB, BLN koninklijke schuttevaer en de BBZ waren niet instaat om gezamenlijk op te treken vooor een breed steun fonds. De gehele pasagiersvaart is in de steek gelaten door I&M, de branche organisaties en de volledig onmachtige Mona Keizer.