Poedertanker Gamma vaart autonoom met technologie Seafar door België

Antwerpen 02 december 2020, 13:10

De Belgische poedertanker Gamma vaart vanaf begin december 2020 nagenoeg autonoom. Het schip wordt voortaan vanuit een walcentrale van technologiebedrijf Seafar in Antwerpen bestuurd. Er is nog wel een schipper aan boord die uitkijk houdt, maar hij hoeft alleen in onvoorziene situaties in te grijpen.