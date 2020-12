Zwaarste klappen voor kleinere binnenschepen

Iedereen maakt iedereen Gek, als ik naar Hebrum moet heb ik de vijfde of zesde ronde.

Als de sluis van Friedrichsfeld met 1 sluis schut is een paar rondjes voor normaal, de Maashaven ligt ook niet vol met lege Schepen, net als bij Vreeswijk of Wijk bij Duurstede.

Denk dat we een beetje voor het lapje worden gehouden en sommige instituten prognoses geven omdat ze wat moeten zeggen.