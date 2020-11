Schuttevaer Premium Deense controles pakken slecht uit voor vismijn Zeebrugge Facebook

Twitter

Email THYBORØN 27 november 2020, 20:00

Strenge controlemaatregelen in Deense havens hebben ertoe geleid dat de vismijn in het Belgische Zeebrugge tonnen omzet misloopt. Aan de andere kant is de directie van de visafslag in Thyborøn blij met de aanlandingen van Belgische boomkorkotters, want die compenseren de verminderde aanvoer van kabeljauw van de eigen vloot.

1 / 1 De boomkorkotter Z-18 heeft in krap twee maanden tijd al zes keer fikse hoeveelheden vis in Thyborøn afgeslagen. (Foto W.M. den Heijer) De boomkorkotter Z-18 heeft in krap twee maanden tijd al zes keer fikse hoeveelheden vis in Thyborøn afgeslagen. (Foto W.M. den Heijer)