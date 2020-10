[UPDATE]: Reanimatie na aanvaring vrachtschip en sloep in Valkenburg Facebook

Zeker drie mensen zijn dinsdagavond gewond geraakt bij een aanvaring aan op de Oude Rijn ter hoogte van het Buitenwater in Valkenburg, Zuid-Holland. Het gaat om een aanvaring tussen roeisloep en een duwboot met duwbak. Zeker een persoon moest gereanimeerd worden.

De sloep is gezonken en ligt op de bodem van de Rijn. De sloep is woensdag gelokaliseerd door duikers. Duikers zijn bezig met voorbereidende werkzaamheden zodat de boot woensdag van de bodem gehesen kan worde. Een bergingsbedrijf is woensdag ter plaatse en gaat de sloep bergen. De vaarweg is tijdelijk gestremd.

Zeven mensen raakten bij de aanvaring te water, zes van hen konden op eigen kracht uit het water komen. Er werd al snel opgeschaald door de hulpdiensten om meer eenheden naar het incident te krijgen. Vijf ambulances en twee traumateams werden ingezet om het ambulancepersoneel te assisteren. De oorzaak is nog onduidelijk.

