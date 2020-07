Geen bloktijden meer voor Wilhelminasluis Facebook

De Wilhelminasluis in Zaandam schut vanaf 1 augustus weer volgens de normale dienstregeling.

De afgelopen weken gold een regeling met bloktijden waarbij alleen ‘s ochtends vroeg, rond de middag en ‘s avonds werd geschut. Dit om ervoor te zorgen dat de aannemer ongestoord kon doorwerken aan het bekleden van de sluiswanden met zogeheten schorten of wandschotten. Het invaren en aanbrengen nam gemiddeld een kleine vier uur per stuk in beslag.

Aanvankelijk hadden de werkzaamheden op 10 juli klaar moeten zijn. Toen dat niet lukte werden de bloktijden met drie weken verlengd. De sluiskolk is nu bekleed en op vrijdag 31 juli worden ze afgeschaft, laat een woordvoerster van de provincie Noord-Holland weten. (WdN)