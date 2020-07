Heerenschip vervult laatste wens van terminale Frans Facebook

Het was een langgekoesterde wens van terminale Frans (71) uit Utrecht. Een keer meevaren en overnachten op een binnenvaartschip. Woensdag was het zover: in Terneuzen scheepten Frans en zijn partner Franka in op het Heerenschip om naar het Brabantse Lieshout te varen.

1 / 1 'Samen kijken naar het gedoe op het water.' (Foto Heerenschip) 'Samen kijken naar het gedoe op het water.' (Foto Heerenschip)

Beelden zeggen vaak zoveel meer dan woorden. Wie goed kijkt naar de foto bij dit artikel, hoeft eigenlijk niet meer verder te lezen. Daar voorop de spits zitten Frank en Franka. Samen kijken ze naar ‘het gedoe op het water’, zoals Franka het verwoordt voor haar man die door die rotziekte nauwelijks meer kan praten.

Het is genieten met een hoofdletter. De hele reis. Die reis begon woensdag in Terneuzen. Daar kwamen ze aan boord van het Heerenschip van Mijndert de Graaff en Rogier Dikker. De twee runnen een Boat & Breakfast ‘waar passagiers het echte leven van een binnenschipper meemaken’.

En dat was nou precies de laatste wens van Frans. In april gooide corona roet in het eten, maar op deze laatste zomerse dagen van juli lacht het leven hen weer even toe. De conditie van Frans is zo goed dat hij zonder al teveel moeite de trapjes op de spits uit 1962 op en af kan.

En de eerste nacht had het stel als een roos geslapen in het vooronder. ‘Er wordt heel goed voor ons gezorgd. Vanmorgen kregen we een heerlijk ontbijt en de mannen zijn nu al bezig met de voorbereidingen voor de lunch’, vertelt Franka, terwijl ze in de buurt van Bruinisse vaart.

Zelf heeft het paar nooit beroepsmatig gevaren. ‘We hadden wel bootjes waarmee we op de Loosdrechtse Plassen waren en we visten veel.’ Via de site van Binnenvaart Cruises kwam Frans uit bij het Heerenschip waar passagiers kunnen meereizen in de smaakvol verbouwde voorroef.

De meeste tijd zitten Frans en Franka tegen de stuurhut aan, of op het voordek. En zo af toe wordt er luid getoeterd door passerende schepen, zoals het Heerenschip had gevraagd per Twitter.

‘Helemaal geweldig dit’ , besluit Franka, namens Frans. (Rene Quist)