Hebbedingen voor aan boord

ROTTERDAM 10 juli 2020, 13:26

Door Erik van Huizen

Eenvoudig scannen (€ 129)

Ook aan boord wordt het papierwerk steeds meer vervangen door digitale documenten. Met de IRIScan Book 5 scanner kan je razendsnel documenten scannen en via de ingebouwde Wifi naar een apparaat sturen.

Je hoeft de IRIScan Book 5 scanner alleen maar over een document te schuiven. (Foto Iris)

Deze scanner is volgens de fabrikant ‘ongelooflijk eenvoudig in gebruik’. Je hoeft hem alleen maar over het document te schuiven en je hebt meteen resultaat met resoluties tot 1200 dpi. Binnen één seconde bent je klaar, ongeacht wat je scant. En je kan zelfs gebonden documenten scannen, je hoeft daarvoor niet langer pagina’s uit te scheuren. Na het scannen kan je de scans meteen bekijken in het kleurendisplay. En met de InstantResult-app zie je de scans realtime op je scherm verschijnen.

De scanner wordt gevoed door een via USB oplaadbare lithium-ion-batterij en er wordt een MicroSD-kaart van 4 GB bijgeleverd. Hierop passen 2000 kleuren scans op A4 formaat.