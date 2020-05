Download hier Schuttevaer gratis en zonder wachtwoord Facebook

De bezorging van Schuttevaer 22 is vertraagd, waarschijnlijk door Hemelvaartsdag in combinatie met de coronadrukte bij PostNL. De krant wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag bezorgd. Daarom hebben we de krant volledig online gezet en kunt u deze gratis en zonder wachtwoord downloaden.

Via deze link u de krant downloaden als pdf.