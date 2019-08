Schuttevaer Premium Stuwbreuk stremt Scharnebeck Facebook

GEESTHACHT [update] 06 augustus 2019, 10:03

De Elbe loopt sinds vrijdagavond 2 augustus leeg boven Hamburg door een dambreuk aan de stuw Geesthacht. Daardoor daalde ook de pegel in het Elbe-Seitenkanaal en werd de schepenlift Scharnebeck buiten werking gesteld. Daar liggen zo’n 50 schepen, die op z’n vroegst donderdag of uiterlijk vrijdag kunnen worden geschut. In Geesthacht wordt inmiddels weer geschut, zij het met beperkingen.