Schuttevaer Premium Noors Statfjord A platform aangevaren: 180 man geëvacueerd Facebook

Twitter

Email TORSHAVN 07 juni 2019, 15:32

Het grote olie- en gasproductieplatform Statfjord A in blok 33/9 in de Noorse sector van de Noordzee is vrijdag 7 juni even na middernacht aangevaren door de bevoorrader Sjøborg van Skanski Offshore uit Torshavn. Dit resulteerde in een grote evacuatie waarbij meerdere helikopters werden ingezet.