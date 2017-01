Fluvius Tamar zinkt in Het Kanaal, bemanning gered

Het voormalig Nederlands zeeschip Fluvius Tamar (ex-Abis Albufeira) is zaterdag 14 januari om 00:07 uur in slecht weer gezonken in Het Kanaal (51.6703 N - 2.22583 E). Alle zeven bemanningsleden zijn door de Norstream aan boord genomen, meldt de website Koopvaardij. Op enkele mijlen voor de kust van Knokke werden zaterdagmorgen twee reddingsvlotten van het schip gevonden.