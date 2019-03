Schuttevaer Premium OM wil forse boetes voor schelpenfraude Facebook

Twitter

Email ZWOLLE 21 maart 2019, 17:51

Bijna 13.000 kubieke meter aan schelpen werd in verboden gebied in de Waddenzee door drie bedrijven uit Zeeland gewonnen, stelt het Openbaar Ministerie. In de strafzaak tegen de bedrijven is donderdag 21 maart opgeteld 280.000 euro boete geëist.