Schuttevaer Premium Politie haalt zes verstekelingen van tanker Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 16 februari 2020, 17:07

Het team grenspolitie van de Zeehavenpolitie in Rotterdam heeft vrijdag 14 februari zes verstekelingen van een zeeboot gehaald. De zes waren via het roer in de rudder trunk van de tanker gekropen. Waar dat gebeurde is niet bekend gemaakt.