ROTTERDAM 17 april 2019, 19:35

Vijf verdachten van grootschalige drugshandel via de Rotterdamse haven blijven vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag 17 april besloten. Twee andere verdachten waren eerder al vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak, waarvan de inhoudelijke behandeling pas voor oktober is gepland.