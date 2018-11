Schuttevaer Premium VCU wil vestiging in zeehaven Facebook

Twitter

URK 26 november 2018, 13:00

Hoewel de visserijsector niet zonder bedreigingen is, gaat het de Visserijcoöperatie Urk (VCU) voor de wind. De coöperatie hoopt op de nieuw te bouwen locatie in de buitendijkse haven van Urk grotere schepen te gaan ontvangen, zodra de sluis bij Kornwerderzand is verruimd. ‘Het zou mooi zijn ons 100-jarig bestaan in de nieuwe haven te vieren.'