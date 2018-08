Schuttevaer Premium Kreeftenvisser betrapt op Oosterschelde Facebook

OOSTERSCHELDE 14 augustus 2018, 10:56

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben woensdag 1 augustus op de Oosterschelde een beroepsvisser in de kraag gevat die 43 zeekreeften had gevangen en uit het zicht aan boord had bewaard, terwijl de periode om zeekreeften mee te mogen nemen al een aantal weken gesloten was.