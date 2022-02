Lijnvisser KG-6 wordt Belgisch, maar blijft als BR-31 onder Nederlandse vlag Facebook

De in Kortgene geregistreerde lijnvisser KG-6 Time Bandit van Visserijbedrijf Van Goethem uit Kamperland is verkocht en krijgt een Belgische eigenaar. De formele eigenaar is BVBA ’t Frietgenot in Vlaanderen, dat onder de handelsnaam Lijnvisserij André de lijnvisserij op zeebaars beoefent.

1 / 1 De KG-6 in Nieuwpoort van waaruit op zeebaars werd gevist. (Foto Bram Pronk) De KG-6 in Nieuwpoort van waaruit op zeebaars werd gevist. (Foto Bram Pronk)

