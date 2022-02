Nauwelijks nog handel in viskotters Facebook

DEN HAAG 02 februari 2022, 18:30

De handel in viskotters is nagenoeg stilgevallen. De bemanningsproblematiek is de grootste boosdoener, maar veel vissers zien ook onvoldoende toekomstperspectief. Het zijn magere jaren voor Nederlandse scheepsmakelaars en in een kopersmarkt staan ook de verkoopprijzen van kotters onder druk.

1 / 1 De flyshooter SL-27 wordt overgenomen door De Boer uit Urk. (Foto Bram Pronk) De flyshooter SL-27 wordt overgenomen door De Boer uit Urk. (Foto Bram Pronk)

(Bram Pronk)