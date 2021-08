Schuttevaer Premium UK-254 vist zowel binnen als buiten Facebook

Twitter

Email SCHEVENINGEN 19 augustus 2021, 20:00

Jan en Albert de Boer uit Urk zetten met hun 13 meter lange UK-254 koers naar zee zodra het weer het toelaat. Dat is even ander koek dan het IJsselmeer, waar ze in de winter op snoekbaars vissen. Op zee vissen ze met staandwant op tong. Dat conflicteert soms met de Eurokotters. Dat zou beter moeten worden geregeld.