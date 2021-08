Schuttevaer Premium Recordhoeveelheid Hollandse vis in Thyborøn Facebook

Om langdurige steekproeven bij het lossen en kwaliteitsverlies door het wegtransport naar Nederland te voorkomen, is het voor Nederlandse bokkers die noordelijk vissen veel praktischer om in het Deense Thyborøn aan te landen. Maandag 26 juli resulteerde dat in een aanvoerrecord van 2250 kisten vis, exclusief de vangst van de kleine UK-190.