Garnalenvissers vieren noodgedwongen vakantie op Texel

SCHEVENINGEN 04 augustus 2020, 08:59

De coronacrisis is goed voelbaar bij garnalenvissers. De afzet is minimaal en dus ook de prijzen. Voor velen een reden om niet uit te varen maar om vakantie in eigen land te vieren. Schipper Koornstra van de garnalenkotter WON-50 koos voor een verblijf in de haven van Oudeschild.