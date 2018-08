Schuttevaer Premium Aan de Reis: Laagwater houdt markt in greep Facebook

DEVENTER 15 augustus 2018, 13:00

Het meeste werk ging ook deze week weer weg in blokvracht. Met het lage water nemen schepen weinig mee, maar is de prijs per ton in verband met de laagwatertoeslagen wel veel hoger. Het werkaanbod viel hier en daar wat tegen. Dat had ook te maken met de buitenlandse feestdag Maria Hemelvaart op 15 augustus. In de omgeving van Duisburg was weinig werk.