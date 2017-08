Schuttevaer Premium Ananassen per schip van Antwerpen naar Brussel Facebook

ANTWERPEN 5 augustus 2017, 20:00

Eén pallet ananassen uit Costa Rica heeft het binnenvaartschip in dat dinsdag 8 augustus lost in de haven van Brussel. Een proefreis. Group A. De Witte wil samen met de haven van Brussel proberen of fruitvervoer over water beter gaat dan over de weg.