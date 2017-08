EcoWerf bouwt huisvuilterminal in Wilsele Facebook

VILVOORDE 3 augustus 2017, 13:20

Huishoudelijk afval uit de regio Vlaams-Brabant gaat eind november over het kanaal Leuven-Dijle naar de verbrandingsoven van Indaver in Doel. Het vervoer wordt georganiseerd door EcoWerf, dat daarbij aansluit bij het consortium van Waterwegen & Zeekanaal, de intercommunales Haviland en afvalverwerker Indaver, opgericht voor het transport van huishoudelijk afval via de waterweg.

Het huishoudelijk afval wordt in containers gestopt die in Vilvoorde aan boord van een schip worden geplaatst met bestemming de verbrandingsovens van Indaver in Doel op de Antwerpse linker Schelde-oever.

De overeenkomst houdt in dat jaarlijks zo'n 60.000 ton huishoudelijk afval over de binnenwateren wordt vervoerd, waardoor zo'n 2400 vrachtwagenritten worden vermeden. Voor minister van Mobiliteit Ben Weyts is dit het zoveelste bewijs dat de watersnelweg voor steeds meer verschillende soorten vrachten een sterk en aantrekkelijk alternatief is.

Vilvoorde-Doel

Op regelmatige basis varen nu al schepen met 6 tot 12 containers afval van de intercommunale Haviland vanuit Vilvoorde naar Indaver (Doel). Het niet-recyclebaar huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval wordt er in de roosterovens van Indaver in Doel verwerkt. De warmte die bij de verbranding vrijkomt, gebruikt Indaver voor de eigen processen en ze levert daarnaast stroom aan het netwerk en stoom aan buurbedrijven.

Het proces vereist een logistieke afstemming tussen het voor- en natransport en het transport via de waterweg en dat is in handen van het multimodale vervoerbedrijf Van Moer Logistics en de andere partners. Zij zorgen ervoor dat het vervoer via de binnenwateren wordt geoptimaliseerd en het transport via de weg wordt beperkt.

Ceo Jo Van Moer: ‘Wij geloven sterk dat intermodaliteit essentieel is om de huidige verkeersproblematiek aan te pakken.' En volgens gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van Waterwegen en Zeekanaal is dit initiatief ‘een mooi voorbeeld van het alternatief dat binnenvaart biedt voor het wegtransport en dat perfect past in onze ambitie om het aandeel van binnenvaart in de logistieke vervoersketen substantieel te verhogen'.

Op het kanaal Leuven-Dijle verwierf EcoWerf een milieuvergunning voor de inrichting van een terminal in Wilsele voor de op- en overslag van restafval. De infrastructuur moet einde dit jaar nog operationeel worden. (JG)