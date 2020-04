Schuttevaer Premium Aan de Reis: Net zo slecht als in 2009 Facebook

Deventer 15 april 2020, 10:05

Het gaat al maanden slecht in de binnenvaart met weinig werk en lage vrachtprijzen. Slechter kon niet, dachten velen. Maar nu blijkt dat het toch nog slechter kan. Overcapaciteit dreigt, omdat er weinig werk is en er veel nieuwe schepen bij zijn gekomen. De vrachtprijzen zijn inmiddels net zo slecht als in 2009 en het vervoer van kolen, een van de grootste verkeersstromen voor de binnenvaart, droogt definitief op.