ROTTERDAM 13 februari 2019, 13:00

In 2040 moet al het vervoer over korte afstanden over de weg en de binnenwateren emissievrij zijn. Dat staat in de Visie Handel en Logistiek in 2040, die 19 organisaties uit het bedrijfsleven 7 februari hebben ondertekend.