Rechter geeft opnieuw schipper gelijk in zaak om Solvent Yellow in gasolie

ARNHEM 9 februari 2019, 23:41

De Douane mag er niet zomaar vanuit gaan dat rode gasolie die geleverd is door een bunkerstation aan de wettelijke specificaties voldoet. Dat mag ook niet als het gaat om een bekende leverancier. Een en ander blijkt uit een uitspraak van de Belastingkamer van de rechtbank in Arnhem. Die stelde opnieuw een schipper in het gelijk nadat hij gecontroleerd was op het mogelijk ontduiken van accijnzen.