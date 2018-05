Maritiem Museum Rotterdam wint Museumprijs 2018 Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 21 mei 2018, 21:52

De BankGiro Loterij Museumprijs is dit jaar gewonnen door het Maritiem Museum Rotterdam. Het Maritiem Museum liet de twee andere genomineerde techniekmusea, GeoFort in Herwijnen en Science Centre Delft, achter zich.

1 / 1 Feest voor alle medewerkers van het Maritiem Museum, dat zich ‘Museum van het Jaar 2018' mag noemen. (Foto Maritiem Museum) Feest voor alle medewerkers van het Maritiem Museum, dat zich ‘Museum van het Jaar 2018' mag noemen. (Foto Maritiem Museum)

Ruim 113.500 mensen stemden op de publieksprijs. Een record. Daarmee is de BankGiro Loterij Museumprijs dit jaar de grootste culturele publieksprijs. Door het winnen van de prijs krijgt het Maritiem Museum de titel ‘Museum van het Jaar 2018' én een bedrag van 100.000 euro. Hiermee kan zij haar museumdroom realiseren: een interactieve techniekwerkplaats die de oude en nieuwe haven samenbrengt.

Vrijdagmiddag 18 mei, op Internationale Museumdag, werden de medewerkers van het Maritiem Museum in hun museum verrast door de organisatie van de BankGiro Loterij Museumprijs.

Museumdroom komt uit

Directeur Frits Loomeijer kan zijn geluk niet op: ‘We zijn Museum van het Jaar geworden - wat geweldig! Toen de vakjury ons nomineerde voor de BankGiro Loterij Museumprijs, was dat al een hele grote eer. Het thema techniek gaat ons aan het hart: het was fantastisch om bevestigd te zien, dat dit werd opgemerkt en beloond met een nominatie. Dat we nu ook nog zoveel stemmen hebben gekregen van het publiek, is ongelooflijk. We zijn hier ontzettend blij mee en gaan het bedrag van 100.000 euro besteden aan een spannende, interactieve werkplaats in onze museumhaven. Zodat we nog meer mensen enthousiast kunnen maken voor maritieme techniek!'

Grootste culturele publieksprijs

In deze elfde editie van de BankGiro Loterij Museumprijs werd een recordaantal van 113.570 stemmen uitgebracht. Maritiem Museum kreeg 42.477 stemmen (37,4%), nog nooit eerder haalde een museum zoveel stemmen. De twee andere genomineerden, Science Centre Delft en GeoFort in Herwijnen kregen respectievelijk 38.984 (34,3%) en 32.109 (28,3%) van de stemmen.

Gevestigde publieksprijs

De BankGiro Loterij Museumprijs, uitgereikt sinds 1990, is een van de grootste culturele publieksprijzen in Nederland. Vorig jaar stemden 80.900 mensen op hun favoriete museum. Ieder jaar staat een andere categorie centraal. Eerdere winnaars zijn: TextielMuseum Tilburg (2017), Nationaal Monument Kamp Vught (2016), Fries Museum in Leeuwarden (2015) en Klok & Peel Museum Asten (2014).

De Museumprijs is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij, in samenwerking met de Museumvereniging. De prijs is bedoeld om musea die zich weten te onderscheiden te belonen en een breed publiek bij deze musea te betrekken. Meer informatie is te vinden op www.museumprijs.nl .