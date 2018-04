Schuttevaer Premium 200 uur werkstraf voor dronken recreatieschipper Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 30 maart 2018, 00:51

De rechtbank in Amsterdam heeft een 51-jarige Oostenrijker veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. De rechtbank acht bewezen dat de Oostenrijker onder invloed van alcohol op 13 juni vorig jaar in Ouderkerk aan de Amstel tegen een brug is aangevaren. Daarbij kwam een 68-jarige vriend van de man om het leven.