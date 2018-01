Dat is dan de directeur van BLN, die zulke onzin durft te vertellen. De lonen voor dekpersoneel liggen zo laag, dat er geen jongeren meer in Nederland voor te krijgen zijn. Waar vroeger een baan als matroos financieel aantrekkelijk was, kan je nu zeker zoveel verdienen aan de wal. Maar doe lekker door BLN, de minister wil immers graag dat het transport goedkoop blijft.