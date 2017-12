Schuttevaer Premium Reder gekapseisde Frisia is schuldig zonder straf Facebook

Twitter

AMSTERDAM 5 december 2017, 17:19

De reder-eigenaar van de schelpenzuiger HA-38 Frisia is volgens de rechtbank Amsterdam medeschuldig aan de dood van de drie opvarenden, bij het kapseizen van het schip op 14 december 2010 op de Noordzee boven Terschelling. De rechtbank legt desondanks geen straf op en is het niet eens met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat het schip niet zeewaardig was.