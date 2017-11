Schuttevaer Premium EOC-voetbaltoernooi is gezellig familie-evenement Facebook

Twitter

Email ARNHEM 14 november 2017, 16:25

Zo'n 200 kinderen en jongeren in 23 teams bonden zaterdag 11 november weer de jaarlijkse strijd met elkaar aan tijdens het EOC Zaalvoetbaltoernooi. In sporthal Valkenhuizen in Arnhem werd niet alleen fanatiek gevoetbald, het was ook een echt familiefestijn.