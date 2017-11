Clip #33 Het schietgebaar (1) Facebook

Op 23 juni jongstleden werden schipper Tinus de Vreeze van de luxe motor Volharding en zijn vrouw Ieke bij de sluis Sambeek met groot machtsvertoon door de politie gearresteerd. Eerder die dag waren ze ter hoogte van Wanssum lastig gevallen door jetskiërs die water over de Volharding spoten.

Tekst en video Heere Heeresma jr

Tinus raakte zo geïrriteerd dat hij op een gegeven moment naar eigen zeggen met duim en wijsvinger een schietgebaar naar een jetskiër maakte. Deze belde de politie en beweerde dat Tinus een pistool op hem had gericht. Een hartinfarct later kijkt Tinus tijdens een kort verblijf in de haven van Amsterdam terug op de gebeurtenis en vertelt hoe hij door de politie is behandeld.

Onze Amsterdamse verslaggever Heere Heeresma jr. maakt korte video's (clips) voor Schuttevaer.nl.